16-årig døde natten til lørdag efter at have indtaget mdma. 18-årig er blevet anholdt og sigtet i sagen.

Dianalund. En ung mand fra Dianalund er blevet anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab i forbindelse med et dødsfald natten til lørdag, hvor en 16-årig døde efter at have indtaget mdma.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det er en 18-årig mand, der er blevet anholdt. Han sigtes for uagtsomt manddrab og for overdragelse af stoffet til den afdøde. Ifølge politiet har den 18-årige efterladt den afdøde i hjælpeløs tilstand.

Ifølge Ekstra Bladet nægter den 18-årige sig skyldig. Lørdag blev han ikke desto mindre varetægtsfængslet i tre en halv uge, skriver TV Øst, der var til stede i retten.

Ifølge TV Øst blev varetægtsfængslingen begrundet med, at der er risko for, at den 18-årige kan påvirke vidner, som politiet ikke har nået af afhøre.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser i en pressemeddelelse, at den 16-årige døde efter at have indtaget stoffet mdma.

Politiet modtog anmeldelsen, da den unge mand i løbet af natten ikke var til at komme i kontakt med, efter at han havde indtaget det på daværende tidspunkt ukendte stof.

Han blev derefter fløjet til Rigshospitalet, hvor han klokken 01.46 blev erklæret død. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Den tragiske episode får politiet til at advare om, at der kan være farlige stoffer i omløb i området omkring Dianalund og Sorø.

Tilbage i februar døde 15-årige Adam Buk fra Haslev efter at have indtaget stoffet mdma, der er også kendt under navnet ecstasy.

I den forbindelse valgte politiet at anholde flere personer, og det førte til to retssager om uagtsomt manddrab.

I den første sag blev en 17-årig dreng frifundet for at have solgt det stærke mdma til en mellemmand - også en 17-årig dreng - som videresolgte det til den 15-årige Adam Buk og hans kammerat.

Siden blev mellemmanden dømt for uagtsomt manddrab. Dommen lød på et halvt års fængsel. Straffen skal dog ikke afsones, hvis mellemmanden i stedet udfører 120 timers samfundstjeneste.

/ritzau/