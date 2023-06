En nu 18-årig ung mand er blevet tiltalt for at have dræbt to unge på 17 og 18 år med kniv 6. marts 2023 i Taastrup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den 18-årige er desuden tiltalt for drabsforsøg ved at have stukket en 17-årig i benet. Samtidig har anklagemyndigheden valgt ikke at retsforfølge en 17-årig dreng, som tidligere var sigtet i sagen.

Foruden den 18-årige er også fire unge i alderen 17 til 19 år tiltalt for sammen med de to afdøde at have lagt et baghold for den drabstiltalte, hvor han blev udsat for grov vold.

Den drabstiltalte meldte sig selv dagen efter drabene og har været varetægtsfængslet siden. Under grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig i drab, og påpegede i stedet at have handlet i nødværge.

Opdateres …