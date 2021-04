En 15-årig dreng blev mandag aften overfaldet af et ukendt antal gerningsmænd på sin adresse. Én er anholdt.

Flere personer brød mandag aften ind i en lejlighed i Kongens Lyngby nord for København, hvor de overfaldt en 15-årig dreng med en ukendt genstand.

Politiet anser det som forsøg på manddrab.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Daniel Cunneely tirsdag morgen.

Episoden fandt sted på Lyngbygårdsvej omkring klokken 18.50. Her blev den 15-årige dreng opsøgt på sin adresse og overfaldet af mellem tre og fem personer.

Han blev sandsynligvis overfaldet med et bat, men det er fortsat uklart, oplyser Daniel Cunneely.

Han tilføjer, at drengen er uden for livsfare, og at han har været ved bevidsthed under hele forløbet.

Politiet har i løbet af natten anholdt en 18-årig mand og sigtet ham for forsøg på manddrab. Der ledes stadig efter et ukendt antal gerningsmænd.

Det vil i løbet af tirsdag blive vurderet, om den anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør senere på dagen.

Motivet for overfaldet er fortsat uklart. Men Daniel Cunneely oplyste natten til tirsdag, at det efter politiets vurdering ikke er banderelateret.

Politiets efterforskere arbejdede det meste af mandag aften og i de tidlige nattetimer på adressen. Det arbejde er nu afsluttet, oplyser vagtchefen tirsdag morgen.

Overfaldet blev anmeldt til politiet af en anden beboer på adressen.

/ritzau/