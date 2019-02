Da en mandlig vinterbader kom op fra vandet ved Gammel Havnekaj i Odense tirsdag, blev han ramt af noget langt mere alvorligt end et kuldechok. Et hagl borede sig ind i mandens ryg. Onsdag er anholdelsen opretholdt mod en 18-årig mand sigtet for grov vold. Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix