En 18-årig og to 23-årige kvinder har på lidt over et døgn henvendt sig til politiet i forbindelse med potentielle seksualforbrydelser.

Den 18-årige kvinde havde flirtet med en mand om aftenen til onsdag, men afvist at have sex med ham. Derefter voldtog han hende, lyder det i anmeldelsen ifølge døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Kvinden er nu taget på Rigshospitalet for at blive undersøgt. Endnu har politiet ikke haft mulighed for at afhøre kvinden.

Hun mener sig dog sikker på, at der er foregået en forbrydelse, og har anmeldt sagen til politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T., at kvinden og manden har den samme omgangskreds, og derfor skal de afhøre de bekendte.

»Hun kender ham ikke personligt, men de har samme omgangskreds, og dem vil vi gerne snakke med nu her. Vi skal også afhøre den 18-årige, når hun har været på Rigshospitalet,« siger Camilla Broholm, presseansvarlig.

I politiets døgnrapport er noteret yderligere to henvendelser om potentielle sædelighedsforbrydelser på festivalen.

I begge tilfælde er der tale om 23-årige kvinder.

I den ene sag henvendte en 23-årig kvinde sig tirsdag eftermiddag til politiet omkring en mulig voldtægt, efter hun var vågnet i sit telt med smerter i underlivet. Derfor er hun i tvivl om, hvor vidt hun kunne have været udsat for en sædelighedsforbrydelse.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi oplyser man, at man har opfordret kvinden til at tage på Rigshospitalet for at blive undersøgt. Det ønsker kvinden dog ikke – ligesom hun heller ikke ønsker at anmelde sagen, da hun ikke ved, om der er foregået en forbrydelse.

»Hun havde et blackout, og da hun vågnede op med smerter i underlivet, var hun i tvivl, om hun var blevet udsat for en forbrydelse. Men hun ønsker ikke at anmelde sagen,« forklarer Camilla Broholm.

Den anden sag med en 23-årig kvinde drejer sig om, at hun henvendte sig til politiet af frygt for, at hun var blevet udsat for en voldtægt. Hun har mistanke om, at hun har fået proppet noget i sin vin, som smagte besynderligt.

Da hun vågnede tirsdag morgen, lå hun afklædt foran sit telt. Politiet skal nu foretage en yderligere afhøring af kvinden.

»Hun kom i tanke om det her med vinglasset, og derfor er hun taget på Rigshospitalet for at blive undersøgt. Vi har ikke afhørt hende endnu, men vi ved, at hun er bekymret for, om der er sket en forbrydelse,« siger Camilla Broholm.

De tre henvendelser om voldtægter på under to døgn kan lyde usædvanligt. Men det er ikke mere, end der plejer at være, forklarer den presseansvarlige.

»Sidste år havde vi syv anmeldelser om sædelighedsforbrydelser på Roskilde Festival. Og det kan lyde lidt voldsomt med tre henvendelser på så få dage, men i virkeligheden er det ikke over sidste års antal.«