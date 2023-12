»Hun spurgte, om jeg havde en cigaret. Så tog hun om mig og begyndte at kysse mig.«

Sådan lød det tirsdag i Københavns Byret fra en 18-årig mand om mødet med den dengang 14-årige pige, han ifølge anklagemyndigheden voldtog få minutter efter.

Han var selv 16 år gammel, da voldtægten angiveligt fandt sted 8. oktober i 2021.

Den aften hev han ifølge anklageren offeret ind i en smøge ved Dagmar Teatret i København, hvor han tvang hende ned på jorden og voldtog hende.

Selv nægter den 18-årige sig skyldig.

Det påståede overgreb fandt sted omkring klokken 21, og i retten blev det beskrevet, hvordan den tiltalte stadig var på stedet, da politiet ankom.

Her sad han nogle få meter fra pigen, som han forinden havde mødt til en mindre demonstration på Rådhuspladsen.

Til demonstrationen mødte den 18-årige teenagepigen, da hun spurgte efter en cigaret.

Fra anklagebænken beskrev den 18-årige marokkaner gennem en tolk, hvordan pigen herefter begyndte at holde om ham, og at de kyssede.

Noget, der senere under retssagen blev bekræftet af en af pigens veninder, der havde set offeret kysse med en mand. Kysset virkede gensidigt, men det »var lidt fucked up«, fordi han tydeligvis var ældre end offeret, fortalte veninden.

Derfor var hun opmærksom på at holde øje med de to.

Veninden forklarede videre, at hun blev distraheret i nogle minutter. Da hun kiggede efter dem igen, var de væk.

Ifølge den 18-årige mand var det den forurettede, der havde taget initiativ til at gå et andet sted hen. I anklageskriftet lyder det modsat, at manden skal have taget fat i pigens håndled og trukket hende ind i en gyde.

Videre lyder det, at den unge mand så skal have tvunget pigen ned på jorden, hvorefter han voldtog hende, selvom hun råbte 'nej' og sagde 'stop'.

Den udlægning står i skærende kontrast til den 18-åriges.

I retten forklarede den tiltalte, at de lagde sig på jorden og kyssede, og at pigen åbnede hans bukser og lagde an til sex med ham. Han ønskede dog ikke at have sex, og derfor lukkede han angiveligt sine bukser igen.

»Jeg er muslim, så jeg er ikke interesseret i sådan noget med sex og piger.«

Den tiltalte beskrev videre, hvordan pigen på et tidspunkt ledte efter noget i sine lommer og pludselig begyndte at skrige, hvilket gjorde ham forvirret og bange.

Råbene fik flere forbipasserende til at henvende sig.

En af dem fortalte i retten, at hun så, at drengen og pigen stod op, og at pigen var halvt afklædt. Pigen græd for meget til, at hun ordentligt kunne forklare, hvad der var sket, lød det fra vidnet.

Kort fortalte pigen dog, at hun var blevet voldtaget.

Herefter skal manden ifølge flere vidner være løbet væk, men få minutter efter være vendt tilbage til stedet i oprørt tilstand.

Ikke længe efter ankom politiet, og han blev anholdt.

Dagen efter blev han varetægtsfængslet, men senere løsladt, hvorefter han forlod Danmark.

Han blev dog i sommer anholdt i udlandet og udleveret til Danmark for at sikre, at han mødte op til selve retssagen.

Der er afsat to retsdage til sagen. Sidste dag er 7. december, og står det til anklagemyndigheden, skal han idømmes både straf og udvisning.

