En 18-årig mand fik en – bogstaveligt talt – skæv start på sin karriere som bilist.

Den unge mand fra Roslev på Skive-egnen var nemlig så nervøs for sin første køretime, at han aftenen inden køretimen dulmede nerverne med at ryge hash.

Det blev dog kun til en lille halv times tid i skolevognen, før politiet tilfældigvis kom forbi og fik mistanke om, at noget var galt.

Det skriver flere lokale mediet. Blandt dem TVMidtVest.

Betjentene fandt en 'rystende nervøs' ung mand bag rattet, og derfor bad de ham om at aflægge en narkotest.

Knap havde den 18-årige afleveret en spytprøve, før han selv indrømmede, at han havde røget dagen før.

»Manden erkender, at han har røget hash aftenen forinden for at dulme nerverne, og testen slår også ud på hash,« siger Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive til TVMidtVest.

Han blev både sigtet for narkokørsel og besiddelse af hash og må nok vente lidt med at fortsætte med kørekortet.