Længere tids efterforskning har båret frugt, og Købehavns Politi har onsdag anholdt en formodet serievoldtægtsforbryder.

Det meddeler politikredsen på Twitter.



Der er tale om en 18-årig mand, som ud over at være mistænkt for fire tilfælde af voldtægter også er sigtet for afpresning af kvinder.

Den anholdte mand blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger.

Vi anholdt i går en 18-årig mand efter længere tids efterforskning for fire tilfælde af voldtægt og afpresning af kvinder, han havde mødt via sociale medier. Manden blev her til morgen fremstillet for lukkede døre og varetægtsfængslet i fire uger #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) February 12, 2020

Ifølge B.T.s oplysninger har de fire voldtægter fundet sted i slutningen i af 2019.

Af hensyn til sagen, som er fremstillet for lukkede døre, har Københavns Politi ikke yderligere kommentarer.

Dog understreger Københavns Politis presseafdeling over for B.T., at det er en sag, hvor 'der er brugt mange kræfter på efterforskningen'.

Ifølge politiets tweet havde den anholdte mødt kvinderne via sociale medier. Hvor og hvordan ønsker politiet ikke gå i dybden med.