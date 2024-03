Bare tre måneder efter, at en 18-årig mand fik sit kørekort, risikerer han at miste det igen.

Den unge bilist er nemlig blevet sigtet for vanvidskørsel.

Det betyder, at han potentielt står til at få frakendt kørekortet i mindst tre år og tilmed kan komme ind at ruske i op til 20 dage – altså risikerer han en ubetinget fængselsstraf.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Fredag eftermiddag blev den unge mand stoppet i den lille by Spandet ved Ribe.

En motorcykelbetjent fra politiets færdselssektion målte hans hastighed til at være 109 km/t på en strækning, hvor hastighedsbegrænsningen er 50 km/t.

Nu venter der så et retligt efterspil.

Og som om det ikke var slemt nok, så ryger bilen også. Den har politiet beslaglagt med henblik på konfiskation.

Og bilen var ikke bilistens egen. Det var nemlig én, han havde lånt af sin mor.

