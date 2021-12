Søndag blev en 18-årige kvinde en sigtelse rigere, efter hun blev fanget i at sælge og fragte gasflasker på ulovlig vis.

Episoden fandt sted i det vestlige Aarhus.

Her holdt der søndag klokken 22.10 en patruljebil ved Bogfinkevej. Betjentene blev opmærksomme på en bil, der holdt på en parkeringsplads med lygterne tændt.

Mens betjentene holdt øje med bilen, kom en anden bil kørende ind på parkeringspladsen.

En mand steg ud fra passagersiden og tog kontakt til den kvinde, der sad i den parkerede bil.

Der skete en form for overlevering gennem vinduet i førersiden, hvorefter kvinden steg ud og hentede en kasse i bagagerummet, som hun gav til manden.

Idet manden skulle køre fra stedet gav betjentene sig til kende og spurgte den 19-årige mand på passagersædet om, hvad der netop var foregået.

Manden forklarede, at han af kvinden havde købt seks gasflasker, som han havde betalte kontant. Den 19-årige mand, der kørte bilen, forklarede, at han ikke var klar over, at det kunne være ulovligt at køre med gasflasker.

Det skal nu vurderes, om der er grundlag for at sigte de to mænd for noget.

Betjentene tog herefter kontakt til den 18-årige kvinde, der sad i den parkerede bil.

Ved gennemgang af bilen fandt betjentene yderligere 11 gasflasker, der stod frit i bunden af bilen.

De 11 gasflasker blev beslaglagt, og den 18-årige kvinde blev sigtet for at sælge og fragte gasflaskerne på ulovlig vis.

Når det kommer til privatpersoners vejtransport af farligt gods, som for eksempel gasflasker eller fyrværkeri, er det et krav, at godset skal være emballeret til detailsalg, og at mængden vurderes til at være til eget forbrug.