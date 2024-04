Den 18-årig kvinde, som siden søndag har været efterlyst ved Silkeborg, er fundet i live.

Det oplyser hendes far i en sms til B.T.

»Hun er fundet nu. Stærkt nedkølet, men i live,« skriver han.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter det samme over for B.T. og tilføjer, at hun er fundet i et skovområde nær Silkeborg.

Og umiddelbart efter har politikredsen skrevet følgende på X:

»Der er umiddelbart intet, der tyder på, at hun har været udsat for forbrydelse. Tak til alle, der hjalp med at lede.«

Den 18-årige kvinde har været savnet siden søndag formiddag.