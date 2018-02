Ved du noget om sagen? Så hører BT gerne fra dig. Skriv til os på 1929@bt.dk eller via Facebook.

En 18-årig kvinde mistede livet torsdag morgen i en højresvingsulykke i det sydøstlige Odense, da hun blev ramt af en lastbil.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

'Politiets undersøgelser og afhøringer har indtil videre godtgjort, at lastbilen kom kørende ad Svendborgvej, hvor den i krydset ved Drejebænken holdt for rødt lys med henblik på at svinge til højre,' lyder det, inden det tilføjes:

'Den 18-årige kvindelige cyklist holdt til højre for lastbilen. Begge satte i gang ved grønt lys, hvor cyklisten kørte ligeud og lastbilen svingende til højre. Cyklisten blev dræbt på stedet.'

Ifølge Fyns Politi har undersøgelser af lyskrydset vist, at uheldet ikke burde kunne ske, da der er rødt for cyklister, mens der er grønt for biler og omvendt, men det er endnu ikke lykkedes at finde vidner, der har kunne fortælle, hvem af parterne, der havde henholdsvis grønt og rødt lys.

Derfor efterlyser Fyns Politi vidner, der har oplysninger om ovenstående.

'Lastbilchaufføren, der er ukrainer, er p.t. anholdt og befinder sig på politigården i Odense, hvor han skal afhøres med tolk. Der er ikke mistanke om, at chaufføren er påvirket af alkohol eller andet. Det vil i løbet af dagen blive afklaret, om chaufføren skal fremstilles i grundlovsforhør.'