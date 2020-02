En ung mand på 18 år er blevet kvæstet efter en voldsom trafikulykke.

Ulykken skete på Hirtshalsmotorvejen onsdag aften omkring klokken 19:30.

Det skriver Nordjyske.

Til lokalmediet fortæller vagtchefen fra Nordjyllands Politi, Per Jørgensen, at den unge mand kom kørende ad motorvejen i nordgående retning i høj fart.

Da han befandt sig lige syd for frakørsel 2 mod Hjørring Nord, påkørte han en forankørende bil.

Efter påkørslen fortsatte han ifølge Nordjyske med at køre, men da han kom nord for frakørslen, endte han med at miste kontrollen over sin bil, så den kørte ind i et træ.

Den 18-årige er nu indlagt på sygehuset i Hjørring, og ifølge politiet er han formentlig kommet alvorligt til skade.

Den bil, som han påkørte, var norsk - og ingen personer i bilen meldes at være kommet alvorligt til skade.