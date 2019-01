En livsfarlig trafikulykke sendte 15-årige Simon Jakobsen på hospitalet sidste år. Tre dage efter ulykken kunne føreren af bilen gå op til køreprøve.

Simon Jakobsen var passager i en bil, der sidste år 14. december kørte galt på Skolevej i Havnbjerg. Bag rattet sad Simons 18-årige ven uden kørekort, skriver JydskeVestkysten.

Egentlig var det slet ikke meningen, at Simon Jakobsen skulle have siddet i den bil den skæbnesvangre fredag.

»Jeg var sammen med en kammerat. Vi kedede os lidt, så vi besluttede os for at tage ned til den lokale ungdomsskole,« fortæller Simon Jakobsen til B.T.

Sådan så Simon Jakobsens ansigt ud kort efter ulykken. Foto: Privat foto Vis mere Sådan så Simon Jakobsens ansigt ud kort efter ulykken. Foto: Privat foto

På ungdomsskolen blev Simon Jakobsen og den 18-årige ven enige om at trække noget frisk luft.

Udenfor var det koldt. Meget koldt. Så vennen foreslog, at de satte sig ind i hans bil.

Kort efter tænder vennen bilen og begynder at køre.

»Det var jo ikke meningen, at vi skulle køre nogen steder, så jeg får ikke spændt min sikkerhedssele. Det plejer jeg ellers altid at gøre,« fortæller Simon Jakobsen.

Simon Jakobsen i dag. Foto: Privat foto Vis mere Simon Jakobsen i dag. Foto: Privat foto

Den 18-årige kørte op ad en bakke på Skolevej i Havnbjerg med alt for høj fart.

Lidt længere fremme var der et sving, der drejede 90 grader.

»Jeg kan se, at svinget nærmer sig. Jeg siger til ham, at han skal bremse, men det er for sent.«

Bremsen blev klodset i bund, men føreren mistede kontrollen, og bilen kørte af vejbanen og ind i nogle buske og en sten.

Bilen blev totalskadet i ulykken. Foto: Privat foto Vis mere Bilen blev totalskadet i ulykken. Foto: Privat foto

Stenen fik bilen til at rulle et par gange rundt, og Simon Jakobsen røg ud gennem sideruden. Og alt blev sort.

Han vågnede ved, at vennen rystede i ham og kaldte hans navn.

To personer fra et hus i nærheden kom løbende og ville ringe til alarmcentralen. Men det ville vennen ikke have, for han havde ikke noget kørekort.

»Jeg prøver at rejse mig op, men jeg falder sammen igen. Så min ven hjælper mig på benene, og vi begynder at gå hjem mod ham,« siger Simon Jakobsen.

Han fandt senere ud af, at det kun kunne lade sig gøre, fordi adrenalinen pumpede rundt i kroppen på ham.

Ulykken havde nemlig resulteret i, at den 15-årige havde kraniebrud, en brækket næse, et brud på kæben, en flænge i baghovedet, to brud på bækkenet, et sprunget korsbånd i venstre knæ, et sprunget ledbånd og et brækket knæ i samme ben.

»Da vi kom hjem til min ven, ringede jeg til min mor og bad hende om at hente mig. I bilen på vej hjem spørger hun mig, om jeg gerne vil på hospitalet, og jeg siger ja.«

På hospitalet gik det op for Simon, hvor alvorlig ulykken egentlig var.

Simons fik et sprunget korsbånd i venstre knæ, et sprunget ledbånd og et brækket knæ i samme ben. I dag kan benet stadig ikke strækkes helt og derfor skal han opereres. Foto: Privat foto Vis mere Simons fik et sprunget korsbånd i venstre knæ, et sprunget ledbånd og et brækket knæ i samme ben. I dag kan benet stadig ikke strækkes helt og derfor skal han opereres. Foto: Privat foto

Og den har sat sine spor.

Den brækkede næse blev rettet, mens Simon Jakobsen var i fuld narkose.

Flængen i baghovedet fik to sting.

Det venstre knæ skal igennem en længere genoptræningsproces, efter Simon Jakobsen også måtte opereres her og få et nyt ledbånd. Han kan ikke strække benet.

Og så har han senere fundet ud af, at han har fem døde tænder.

»Der er mange, der spørger mig, om jeg ikke er rasende på min ven. Men det er jeg ikke. Det var et uheld, og det var mig, der ikke havde taget sele på,« slår han fast.

Vennen slap uden større skader. Han havde fået en hjernerystelse, men kunne alligevel gå op til sin køreprøve tre dage efter ulykken.

»Han besøgte mig på stuen. Han var helt i chok og selvfølgelig meget ked af det. Vi har snakket, og vi har det fint med hinanden i dag,« understreger Simon Jakobsen.

Mener du, det er for dårligt, at man kan gå op til en køreprøve få dage efter, man har været skyld i en ulykke?

Til gengæld er Simon Jakobsen rasende over, at det var muligt for vennen at gå op til køreprøve blot tre dage efter ulykken.

Det handler ikke om vennen eller om Simon Jakobsens ulykke - det kunne være sket for hvem som helst.

Nej, det handler om de regler, som gør, at muligheden for fortsat at tage kørekort efter en alvorlig ulykke ikke bliver stoppet.

Syd- og Sønderjyllands Politi afviser at kommentere den konkrete sag over for JydskeVestkysten med henvisning til, at der er tale om en verserende sag.

Sagen er heller ikke slut for Simon Jakobsen og hans familie, da den får et retsligt efterspil.