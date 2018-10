Drabsdømte Peter Madsen skulle sys efter knytnæveslag i ansigtet. Han kalder selv overfaldet for umotiveret.

Nykøbing Falster. Ubådsbygger Peter Madsen sad en eftermiddag i august i sin celle i Storstrøm Fængsel og hyggesnakkede med to medindsatte, da den ene uden varsel sprang på ham.

- Det er en salve af slag, der rammer mig. Jeg bliver ramt med sådan en kraft, at fragmenter af mit brilleglas skærer to snit over og to snit under mit højre øje, siger drabsdømte Madsen mandag i retten.

Her blev der på storskærm fremvist billeder af Madsen efter overfaldet, hvor højre øje er voldsomt hævet og misfarvet, mens det bløder fra flere snit.

Knytnæveslagene koster den 18-årige overfaldsmand fængsel i tre måneder, har Retten i Nykøbing Falster mandag besluttet.

Manden selv har forklaret, at der var tale om nødværge, fordi Peter Madsen tog kvælertag på ham.

- Stemningen er stille og rolig, men så begynder vi at diskutere, og han tager mig om halsen med højre hånd. Han holder fast, og jeg slår ham tre til fire gange i ansigtet med højre hånd, så han giver slip, siger den nu voldsdømte.

Men sådan mente retten slet ikke, at tingene havde udspillet sig i den få kvadratmeter store celle.

- Vi finder det ikke bevist, at der har været et angreb fra Madsen. Vi har lagt vægt på Madsens egen forklaring, og at tiltalte og vidnet har haft mulighed for at afstemme forklaringer.

- Desuden blev der intet nævnt om nødværge fra tiltalte til at begynde med, siger retsformand Henrik Linde.

Retsformanden kalder desuden den tredje person, der var i Madsens celle, og som i retten støtter tiltaltes forklaring, for direkte utroværdig.

Madsens overfaldsmand afsonede i forvejen en dom for blandt andet grov vold, og retten fandt det skærpende, at han havde begået samme type kriminalitet endnu en gang.

Desuden var det skærpende, at overfaldet fandt sted i et fængsel.

Den 18-årige anker dommen til landsretten. Han vil frifindes.

Peter Madsen, der afsoner en livstidsdom for at have mishandlet og dræbt journalisten Kim Wall, er rykket til Herstedvester Fængsel vest for København.

Han anmodede om flytningen inden overfaldet, der langtfra er det eneste af sin art. Næsten hver dag bliver indsatte i danske fængsler udsat for vold eller trusler fra en medindsat.

Tal fra Kriminalforsorgen viser, at der i 2016 blev indberettet 343 episoder om vold eller trusler mellem indsatte. Heraf blev 77 slået, så der kom sår eller kvæstelser, som det var tilfældet med Madsen.

/ritzau/