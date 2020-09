En i dag 18-årig mand er frifundet for drabsforsøg, men han dømmes for at udsætte et andet menneske for fare.

En i dag 18-årig mand straffes med tre år og seks måneders fængsel for at skyde en dengang 13-årig dreng i brystet med en pistol.

Han var tiltalt for forsøg på manddrab, men dommer Stine Fruergaard Andersen mente ikke, at anklagemyndigheden havde ført tilstrækkeligt bevis for den anklage.

Derfor blev manden i stedet dømt efter paragraf 252, der handler om at udsætte et menneske for fare.

Anklager Roxanna Ulvskov gik efter otte års fængsel for drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse.

- Jeg er overrasket over afgørelsen, siger hun efter mandagens retsmøde.

Den 18-åriges bror var mødt op i retten mandag for at følge domsafsigelsen, og der var smil at spore i brødrenes ansigter, da dommer Stine Fruergaard Andersen afsagde dommen.

Skudepisoden fandt sted sidste år på institutionen Fensmarkgade, der er en institution for udsatte børn og unge mellem 12 og 17 år.

Både den dømte og skudofferet boede på institutionen.

/ritzau/