En ung mand på 18 år kom tidligt fredag morgen alvorligt til skade, da han gjorde rent under et transportbånd på et gartneri.

Noget af hans tøj kom nemlig ind en valse, så det endte med at blive strammet om hans hals – og han mistede til sidst bevidstheden, da han ikke kunne trække vejret.

Det skriver TV 2 Lorry.

Det var kolleger til den 18-årige mand, der kommer fra Litauen, som fandt ham ligge livløs under transportbåndet i gartneriet i Greve og slog alarm.

»Der er mistanke om, at han har været uden ilt i et stykke tid,« fortæller Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, til TV 2 Lorry.

Mandag lød meldingen, at den 18-årige fortsat er indlagt og er i kritisk tilstand.

Siden ulykken skete, har han ikke været ved bevidsthed.

De pårørende er underrettet.