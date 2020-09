Hvorfor skulle en bare 18-årig gymnasieelev dræbes fredag aften med et skud i hovedet foran en Lidl-butik på Frederiksberg?

Svaret på det spørgsmål står stadig ubesvaret hen.

Men ifølge B.T.s oplysninger kendte den nu afdøde teenager i hvert fald den ene af de to drenge på henholdsvis 14 og 16 år, der tirsdag aften blev anholdt og sigtet for drabet.

Den 16-årige, der nægter sig skyldig i drab, og den 18-årige havde inden den skæbnesvangre fredag ifølge B.T.s oplysninger et vist kendskab til hinanden, ligesom de også kom fra det samme område på Frederiksberg.

Det kommer også til udtryk på Facebook, hvor de to er venner med hinanden og har en hel del fælles venner.

Brian Belling, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, udtalte i forbindelse med grundlovsforhøret onsdag til Ekstra Bladet, at de anholdte og den afdøde havde 'en relation' til hinanden.

Han ønsker imidlertid ikke at uddybe over for B.T., hvilken relation de havde til hinanden.

Sikkert er det dog, at ingen af de involverede ifølge politiet havde tilknytning til nogen bandegrupperinger. Politiet har siden skudepisoden fredag aften fastholdt, at der ikke var noget, der peger i den retning.

»Vi kender ikke personerne fra det miljø,« har Brian Belling udtalt til B.T.

Familie og venner til den afdøde teenager, der kommer fra Albanien, har over for B.T. også understreget, at han ikke havde nogen relation til nogen bander.

Men det er endnu uklart, hvorfor den 18-årige pludselig skulle skydes. Vidner har ifølge politiet forklaret, at de hørte råb, kort inden det ene skud, der dræbte drengen, faldt.

Derfor er det også politiets formodning, at der har været en eller anden form for konfrontation eller skænderi mellem den afdøde og de to kammerater, han var på stedet sammen med, og de to nu anholdte i sagen.

Hvad skænderiet gik ud på, vides ikke, men mødet mellem de to grupper varede tilsyneladende meget kort tid – formentlig ganske få minutter, inden der blev skudt.

Familie: Vi er helt knuste

Fætteren til den nu afdøde gymnasieelev fortalte mandag til B.T., at han og familien er 'helt knuste' over at have mistet et højt elsket familiemedlem.

»En af hans venner ringede til mig og fortalte det. Han sagde, at han var blevet skudt, og min første reaktion var, at det var forfærdeligt. Jeg bad til Gud om, at han ikke var ramt nogen kritiske steder, men han var så ramt i hovedet,« lød det fra fætteren.

Han fortalte videre, at den 18-årige gik i 2. g på Falkonergården Gymnasium, og at han havde store ambitioner om at gennemføre, så han kunne gøre sine forældre stolte.

»Han ville være den første af deres børn, der blev student, så han var meget opsat på at gøre dem stolte,« lød det fra den tydeligt berørte fætter.

Den 16-årige blev ved grundlovsforhør onsdag varetægtsfængslet i surrogat på en lukket institution for unge. Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og offentligheden fik således ikke et indblik i detaljerne i sagen.

Inden dørene blev lukket, kom det dog frem, at den 16-årige nægter sig skyldig i manddrab.

Da den 14-årige er under den kriminelle lavalder, er han blevet overdraget til de sociale myndigheder. Det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.