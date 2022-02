En 18-årig kvinde var søndag aften i byen i Aarhus med en veninde og to venner.

Ved 22.30-tiden kom de forbi Magasin ved Lille Torv.

Her så den 18-årige kvinde, at tre udenlandske mænd gjorde sig klar til at sove foran indgangen.

Den 18-årige fik ondt af mændene, og hun gik derfor hen for at give dem en tyver, hun havde i sin lomme.

Det blev umiddelbart vel modtaget, og en af mændene gav den 18-årige en krammer som tak.

Efterfølgende opdagede kvinden dog, at hun manglede sin mobiltelefon, som hun havde haft i sin jakkelomme.

Kvinden kom herefter op at skændes med de udenlandske mænd.

Da politiet ankom til stedet var to af mændene forsvundet fra stedet – herunder ham, der havde givet kvinden et kram.