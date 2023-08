Den 18-årige mand, der nu sidder varetægtsfængslet for medvirken til weekendens blodige skyderi i Pusher Street på Christiania, blev for kort tid siden idømt et halvt års fængsel i en anden straffesag om alvorlig kriminalitet.

Han slap dog for at afsone halvdelen af dommen. Retten lagde nemlig vægt på to forhold.

Dels hans gode personlige forhold og dels hans unge alder. På det tidspunkt var han kun 17 år.

Derfor fik han lov at forlade retten på fri fod som prøveløsladt, efter at han havde siddet varetægtsfængslet i knap tre måneder.

Det fremgår af en udskrift af dommen fra midten af april i år, som B.T. er i besiddelse af.

Her fandt en domsmandsret ham skyldig i to forhold om grov vold, som begge blev begået i oktober sidste år i nattelivet i den samme by på Sjælland.

På grund af et nedlagt navneforbud i forbindelse med hans fængsling i Christiania-sagen, er B.T. afskåret fra at oplyse alle konkrete detaljer om tid og sted i dommen fra april.

Dog fremgår det af dommen, at retten ved den lejlighed fandt ham skyldig i blandt andet at have sprøjtet peberspray i ansigtet og øjnene på to mænd foran et diskotek sent på natten.

Et af ofrene var dørmand på stedet, men retten fandt det ikke bevist, at den dengang 17-årige gerningsmand vidste, at der var tale om en dørmand.

Derfor slap han for at blive dømt efter den særlige paragraf 247 i straffeloven, der i det tilfælde kunne have have forøget straffen med indtil det halve, da der var tale om vold over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold.

Ifølge anklageskriftet var den 17-årige i samme forhold også tiltalt for trusler mod det andet offer ved blandt andet at have truet med at tilhøre den nu forbudte gadebande Loyal To Familia med ordene: "Jeg stikker dig ned. Jeg er LTF."

Domsmandsretten frifandt dog den 17-årige for at have fremsat strafbare trusler, da det ikke blev fundet bevist.

En eventuel tilknytning til LTF vil dog være interessant, da lørdagens skyderi på Christiania ifølge politiet formentlig er det seneste udslag af en månedlang konflikt mellem netop LTF og rockerklubben Hells Angels.

Ved skyderiet blev et 30-årigt prøvemedlem af HA dræbt, mens fire tilfældige tilstedeværende også blev ramt af de to gerningsmænds skud.

I straffesagen mod den 17-årige i april blev han også dømt for grov vold ved at have stukket en anden mand med en kniv med en klinge på over 12 centimeter. Offeret fik et snitsår på hoften samt et stiksår i ryggen.

I retten påberåbte den 17-årige sig nødværge, da han angiveligt var blevet truet med en knust ølflaske. Den forklaring afviste retten dog.

Samlet blev hans to grove voldsforhold samt ulovlig besiddelse af peberspray og kniv takseret til seks måneders fængsel, hvoraf de tre måneder blev gjort betinget med en prøvetid på to år.

De sidste tre måneders ubetinget fængsel blev anset for udstået ved teenagerens knap tre måneder lange varetægtsfængsling.

Efter det dødelige skyderi lørdag aften klokken 19.25 i Pusher Street blev han anholdt kun 25 minutter senere ikke så langt fra Christiania.

Politiet mener ikke, at han var en af de to maskerede gerningsmænd, der rent fysisk trykkede på pistolernes aftrækkere. Men han er sigtet og fængslet for medvirken til drab og drabsforsøg ved at have bistået dem.

Både med planlægningen, koordineringen, udførelsen og flugten fra gerningsstedet

Ifølge sigtelsen fandt planlægningen sted over flere dage. Den 18-årige nægter sig skyldig.