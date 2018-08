18-årig mand sigtes af politiet for at have affyret otte skud mod seks personer i Gadelandet i Husum.

København. Et af sommerens skyderier i Husum i København har torsdag ført til, at en mistænkt er blevet varetægtsfængslet.

Den 18-årige mand sigtes af politiet for at have skudt mod seks unge, der om aftenen 20. juni befandt sig på Gadelandet. Tre af dem blev ramt.

I et grundlovsforhør har en dommer i Retten på Frederiksberg besluttet af fængsle den unge mand frem til 22. august, oplyser Københavns Politi.

Torsdag eftermiddag kan politiets centrale efterforskningsleder ikke oplyse, hvordan han forholder sig til sigtelsen om drabsforsøg. Retsmødet er foregået bag lukkede døre.

I alt blev der ved episoden affyret otte skud mod seks personer, har politiet oplyst. En blev ramt overfladisk på overkroppen, mens to andre blev truffet i henholdsvis en fod og et ben.

Hændelsen indgår i en stribe skyderier, som i maj og juni fandt sted i Rødovre og i Husum. I slutningen af juni skønnede politiet, at der var blevet skudt mod 15-20 personer.

Forklaringen på de farlige handlinger er ifølge politiets teori en konflikt mellem to grupper om et stor portion hash.

Et parti på mere end 100 kilo hash skal angiveligt være blevet stjålet, har politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi tidligere oplyst.

- Vi har hørt rygter om, at der skulle have været en rulleforretning. At der skal være stjålet hash fra den ene gruppe, sagde Torben Svarrer i juni til Ritzau.

/ritzau/