Politiet sigter ung mand for at have forsøgt at dræbe en anden ung mand lørdag aften. Han nægter sig skyldig.

I en sag om to farlige knivstik i en lejlighed i Slagelse er en mand på 18 år søndag blevet varetægtsfængslet.

Den unge mand blev anholdt lørdag aften, og søndag har en dommer ved Retten i Nykøbing Falster besluttet at fængsle ham frem til 13. februar.

Retsmødet er blevet afviklet bag lukkede døre, men senioranklager Susanne Bluhm oplyser, at den 18-årige nægter sig skyldig.

Ifølge politiets sigtelse forsøgte han med to knivstik at dræbe en anden ung mand. Dommeren har imidlertid fastslået, at der i stedet er en begrundet mistanke om vold af særlig farlig karakter.

»Han nægter sig skyldig,« siger anklageren.

Den 18-årige har appelleret afgørelsen til Østre Landsret.

Dørlukningen begrundes med hensynet til politiets fortsatte efterforskning. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ønsker ikke at sige noget om forbindelsen mellem de to eller et muligt motiv.

Vagtchef Anders Dahl har dog bekræftet, at offeret blev bragt på hospitalet til behandling.

Ifølge TV 2 Øst var et område omkring Klokkestøbergade og Smedegade i Slagelse afspærret i forbindelse med politiets undersøgelser.

/ritzau/