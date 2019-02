En 18-årig mand fra Barrit ved Vejle blev i retten dømt for fire gange at have overtrådt reglerne i forbindelse med sit forsøgskørekort, som 17-årige kan få.

Alligevel kunne den unge mand, der havde begået forseelserne, da han var 17 år, køre fra Retten i Horsens fredag uden anden straf end en bøde på 6.000 kroner. Det skriver Horsens Folkeblad.

Den 18-årige mand blev kendt skyldig i at have ført en bil uden at have en erfaren bilist med i bilen hele fire gange.

En enkelt af gangene havde han sågar valgt at køre rundt på boldbanerne hos fodboldklubben Hedensted IF, hvor han lavede store rander.

Men det får ikke andre konsekvenser for manden end en bøde på 3.000 kroner per episode. I alt 12.000 kroner.

Den bøde blev dog halveret, da den unge mand er studerende.

Samtidig modtager han hverken klip eller andre anmærkninger i sit nu fuldgyldige kørekort.

Episoder som dem med den 18-årige østjyde er der mange af på landsplan.

Sådan må unge under 18 køre bil andre steder * I Tyskland kan 17-årige tage et kørekort, der består af en praktisk prøve og en teoriprøve. Derefter skal den unge køre i selskab med en erfaren ledsager, indtil vedkommende fylder 18 år. * Svenskerne kan træne deres kørsel, fra de fylder 16 år, hvis det sker i selskab med en voksen over 24 år. Når de fylder 18 år, kan de gå til køreprøve, og hvis den bestås, er der ikke noget krav om, at de skal have professionel undervisning. * I Norge kan 16-årige også træne bilkørsel. Dog kun hvis de har bestået et firetimers grundkursus, og hvis de er i selskab med en ledsager over 25 år. Når de fylder 18 år, tager de et officielt kørekort. * På Island kan unge køre bil, fra de fylder 16 år, men det første år kræves det, at der er en erfaren bilist med i bilen. * Ikrafttrædelsesdatoen for kørekort til 17-årige i Danmark er under afklaring med Rigspolitiet, oplyser Transport- og Bygningsministeriet. Kilder: TV2 og Ritzau.

Hele 162 forsøgsbilister på 17 år er blevet sigtet for at køre uden en rutineret bilist ved siden alene i 2018.

Derfor mener flere partier i Folketinget, at der skal ses nærmere på reglerne for de 17-åriges mulighed for at køre bil.

»Det må indføres, at tages man i at køre uden ledsager, så mister man retten til at køre bil på stedet, og så kan man tage en ny køreprøve, når man bliver 18 år,« siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) til DR.

Også hos Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale Venstre melder man sig parat til at se på, om ordningen skal finpudses.

Det samme gør transportminister Ole Birk Olesen (LA). Han skriver i en mail til DR, at han er parat til at se nærmere på ordningen.

Han mener blandt andet ikke, at en bøde - som den den unge mand fra Barrit modtog - er nok.

Derfor ser han positivt på et forslag fra Venstre og Kristian Pihl Lorentzen om, at de 17-årige skal kunne miste kørekortet, hvis de kører uden erfaren bilist i bilen.

»Jeg er helt enig i, at det er meget problematisk, at der er 17-årige, som kører bil uden en voksen ledsager, som lever op til en række krav,« siger han.