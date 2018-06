18-årige Alex kørte pakker 19 timer i træk med kun én tissepause på første vagt for Kisser’s Kurer Kørsel. Løn: 750 kroner.

Kørsel med pakker i 19 timer i en Fiat Ducato lastbil med kun en enkelt tissepause. Løft af pakker, der var alt for tunge og en chef i røret, der sagde: ”Speederen i bund. Du skal nå det”.

Sådan var den første vagt for 18-årige Alex Brix Andersen, Randers, hos transportfirmaet Kisser’s Kurer Kørsel i Christiansfeld ejet af Kirsten Schneider, skriver Fagbladet 3F.

Alex Brix Andersen fik ikke instruktion og er uden chaufførerfaring.

- Jeg faldt i søvn bag rattet på motorvejen og blev vækket af rumlestriberne ude i vejkanten. Det kunne være endt helt galt. Det var fuldstændig sindssygt og totalt uansvarligt at køre så mange timer, siger han og pointerer, at han følte sig vildt presset og stresset af Kirsten Schneider.

- Jeg er jo helt uerfaren i branchen, og hun sagde bare: “Speederen i bund, du skal nå det”, fortæller han.

Han fortæller, at han kun holdt regulær tissepause en enkelt gang, og at morgenmaden var et rundstykke i hånden bag rattet.

- Efter vagten var jeg helt klasket sammen og turde ikke fortsætte. Jeg var helt ude af den og sov i 16 timer bagefter, siger Alex Brix Andersen.

Han løftede også tungere gods end tilladt.

- Blandt andet et tre-fire meter langt jernrør, som jeg måtte slæbe. Det var lige til en rygskade, fortæller Alex Brix Andersen, der sagde op i sidste uge efter første vagt.

Han blev lovet 1.200 kroner per tur, men har modtaget 750 kroner i løn for 19 timers vagten.

- Det svarer til 35 kroner i timen. Jeg føler mig røvrendt og snydt, siger han og understreger:

- Det firma skal stoppes. Andre skal ikke udsættes for det samme.

Hans kammerat 23-årige Benjamin Skov Vraa, Randers, manglede også et job og havde hørt om Kisser’s Kurer Kørsel. Han holdt i seks dage med 13 timers vagter, før han i sidste uge sagde op.

- Det kom bag på mig, at vi skulle køre så mange timer. Men jeg fik at vide af Kirsten Schneider, at jeg skulle gøre det godt. Ellers ville jeg blive fyret. Det stressede mig. Det gjorde hendes natlige opringninger om, at det skulle gå hurtigere også, fortæller den 23-årige, der ikke fik nogen oplæring.

Han stillede bilen hos firmaet og gav hende besked om, at han ikke ville arbejde på de vilkår.

- Det var en kæmpe lettelse at sige op, pointerer han.

Fagbladet 3F ville gerne have forelagt kritikken for Kirsten Schneider. Men trods adskillige telefonopkald over tre dage og sms med spørgsmål, har det ikke været muligt at få kontakt til hende.

Administrerende direktør i transportfirmaet Brink Transport ApS, som Kisser’s Kurer Kørsel leverer kørsel til, er dybt rystet, da Fagbladet 3F fortæller ham om de to unge chaufførers arbejdsforhold.

- Jeg er dybt rystet over dine oplysninger. Kisser’s Kurer Kørsel har hos os haft den funktion at stå for nogle af vores nat-distributions ture med levering fra klokken 23 til klokken 7, siger han og fortsætter:

- Jeg er ked af at høre omkring sådanne forhold, da jeg syntes, det burde være nemt at planlægge turene med et så fast leveringvindue. Jeg tænker, at de også må have kørt andet end vores varer. I hvert fald når jeg ser på timerne, siger Anders Brink.

Han oplyser, at Brink Transport ApS allerede før han hørte om de to chauffører har opsagt deres aftale med Kisser’s Kurer Kørsel

- På grund af grov misligholdelse af kørselskontrakt, mange fejlleveringer og for sen levering, siger Anders Brink.

De to unge chauffører, der begge kørte lastbil under 3.500 kilo gik til 3F Randers, hvor transportgruppeformand Jens Laursen også er rystet over arbejdsvilkårene.

- Det er skræmmende og helt uanstændigt med de arbejdsvilkår. Og meget farligt for trafiksikkerheden. Det er desværre ikke ukendt i branchen, hvor enhver kan slå sig ned som vognmand med køretøjer under 3.500 kilo, siger han og tilføjer:

- Det understreger, at der er hårdt brug for meget mere kontrol af arbejds- og lønvilkår med de køretøjer.

Han peger på, at køretøjer under 3.500 kilo burde høre under godskørselsloven, der blandt andet forpligter til at køre under gældende kollektiv overenskomst.

- Det kunne skabe sikkerhed og fjerne den unfair konkurrence for de firmaer, der kører og aflønner efter reglerne. Markedet bliver ødelagt af de urealistisk lave priser hos de firmaer, der snyder, siger Jens Laursen.