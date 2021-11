Torsdag formiddag sad en 18-årig mand i retssal 3 i Retten i Aarhus. Han var iført et rødt joggingsæt og sneakers. Han havde hætten trukket op over hovedet under hele første del af grundlovsforhøret. Han nægtede sig skyldig i drab, men erkendte røveri.

Søndag aften afgik den 18-årige Mads Arberg ved døden, efter han var blevet udsat for et knivstikkeri. Politiet havde forsøgt at yde førstehjælp, men den 18-åriges liv stod ikke til at redde.

Onsdag klokken 10.40 anholdt Østjyllands Politi den 18-årige. Han er den femte anholdte mand i sagen.

Han er sigtet for sammen med de fire andre at have planlagt røveriet mod den 18-årige Mads Arberg, som ifølge politiets opfattelse endte med drab.

Den 18-årige sidder helt konkret over for tre sigtelser: Først og fremmest for sammen med de andre at have begået manddrab søndag aften omkring klokken 21.11 på Ormslevvej i Viby. Og derudover for at have medbragt kniv og truet Mads Arberg til at aflevere sine værdier. Til sidst for at have været i besiddelse af kniv under skærpende omstændigheder – fordi han har båret og været i besiddelse af kniven på offentligt tilgængeligt sted.

Den 18-årige nægter sig altså skyldig i drab, men erkender til gengæld andet forhold om at have medbragt kniv og under trussel at have frarøvet Mads Arberg sine værdier.

Forsvarsadvokat Henrik Garlik oplyste, at der endnu ikke var taget stilling til forholdet om at have været i besiddelse af kniven under særligt skærpende omstændigheder.

Specialanklager Jesper Rubow anmodede om dørlukning af hensyn til sagens efterforskning.

B.T. Aarhus og Jyllands-Posten proterestede på baggrund af, hvor meget sagen fylder i lokalsamfundet.

Dommer Grith Rosleff valgte at lukke dørene.

Onsdag meldte Østjyllands Politi ud, at der muligvis kommer flere anholdelser i sagen – udover de fem, der allerede er sigtet.

Med varetægtsfængslingen af den 18-årige, er nu hele fire anholdt og varetægtsfængslet i sagen. Derudover er der en femte tidligere anholdt i sagen, der nu er løsladt. Han er sigtet for at have bortskaffet bevismateriale.