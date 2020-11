Dummere end politiet tillader.

Ja, undskyld sproget, men bemærkningen falder lige for, når man læser om en nybagt aarhusiansk bilist i døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Her blev en 18-årig mand tirsdag eftermiddag fanget i politiets færdselskontrol på Ringvejen i Aarhus.

Den unge mand talte i håndholdt mobiltelefon, mens han kørte, og blev derfor stoppet af politiet.

(Arkivfoto) Foto: Emil Helms Vis mere (Arkivfoto) Foto: Emil Helms

Det bekendtskab resulterede i et klip i kørekortet.

Det viste sig, at bilisten bare dagen før var blevet 18 år, og mødet med ordensmagten fandt altså sted på hans anden dag som solobilist.

Den 18-årige fik nemlig kørekort, da han var 17 år, men allerede i september fik han sit første klip i kortet.

Det andet klip betyder, at han samtidig fik et kørselsforbud og skal op til en ny køreprøve. Det betyder, at politiet inddrager hans kørekort i en periode, indtil han har gennemgået flere køretimer samt både ny teori- og køreprøve.