Lørdag aften måtte politiet lukke en fest på et handelskollegium i Sønderborg.

Klokken 21.45 mødte betjente op på adressen og sigtede 17 personer, skriver TV 2 Syd.

De sigtede opholdt sig i et fælleskøkken på kollegiet, og man vurderede, at fordi der var flere end fem i køkkenet, så var det et brud på forsamlingsforbuddet.

Med i politiets vurdering var også, at de 17 personer ikke boede på kollegiet. Tre øvrige personer, der deltog i arrangementet, boede der og blev altså ikke sigtet.

Claus Skovgaard, der er vagtchef i Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser til TV 2 Syd, at problemet med ulovlige fester ikke er generelt.

Der er blot få enkeltsager.

»Langt de fleste kan godt finde ud af at overholde forsamlingsforbuddet,« siger han.

Bøden for at overtræde forsamlingsforbuddet er på 2500 kroner per person.