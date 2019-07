Det har været en dramatisk uge for det højreradikale parti, Stram Kurs. Senest er en af partiets medlemmer blevet overfaldet i Kolding.

Hændelserne skete fredag aften, da Stram Kurs og Rasmus Paludan havde afholdt en demonstration ved Skovparken i Kolding.

»En 17-årig mand har anmeldt, at han er blevet slået i nakken af en ukendt gerningsmand. Han har oplyst, at han var fotograf for Rasmus Paludan, og at overfaldet skete, da han var på vej væk efter demonstrationen,« siger Jens Brian Jensen, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

På partiets Facebook-side bekræfter de også overfaldet.

'Efter en god dag på Vorbasse Marked og efter demonstration i Skovparken i Kolding blev Viceungdomsleder Jon Bock, på vej væk herfra, overfaldet. Han er umiddelbart sluppet uden mén, men oplevelsen er vel sigende i sig selv.'

Derudover nævner partiet, at en anden person med tilknytning til Stram Kurs blev forsøgt overfaldet, men nåede at parere slagene.

Overfaldet sker tre dage efter, at endnu en dramatisk hændelse udspillede sig i den københavnske bydel Tingbjerg.

Her trak mindst én betjent sit våben, da tre mørkklædte og maskerede mænd stormede frem mod Rasmus Paludan, der i al hast blev fragtet i sikkerhed af en livvagt.