Bjørn Christiansen havde netop taget hul på en børnefri weekend med en iskold øl i hånden i fredags, da kærestens telefon ringede.

Få minutter senere sad den 46-årige mand i en taxa med kurs mod Rigshospitalet.

Bjørns 17-årige søn Victor var blevet overfaldet. På åben gade i København. Slået og sparket i hovedet.

Nu befandt han sig på Rigshospitalets traumecenter.

»Jeg ankommer til Rigshospitalet, og han er heldigvis kommet til sig selv. Hans hoved er blevet undersøgt, og der er ingenting galt, men han er meget hævet,« fortæller Bjørn Christiansen til B.T.

Gerningsmændene er stadig på fri fod, og derfor skrev Bjørn søndag et Facebook-opslag, hvor han efterlyste videooptagelser fra overfaldet, sideløbende med at politiet efterforsker sagen.

Videooptagelserne har han ikke fået tilsendt endnu, men til gengæld kan han efter at have talt med både sin søn, hans kammerater og flere vidner nu stykke et hændelsesforløb sammen.

Klokken var et sted mellem 23.00 og 23.30, da 17-årige Victor og tre til fire kammerater kommer gående på Skindergade i det centrale København.

17-årige Victor efter overfaldet. Foto: Privatfoto Vis mere 17-årige Victor efter overfaldet. Foto: Privatfoto

Mod dem kommer en anden gruppering på fem til syv personer gående. De ser ældre ud end Victor og vennerne.

En af mændene fra den modsatte gruppering går ind i Victors kammerat og råber »bøssekarl«.

»Har du et problem?,« spørger Victors kammerat instinktivt tilbage.

Og så bryder helvede løs. De ældre mænd - som Victor skyder til at være mellem 25 og 30 år - skubber og slår på vennen.

Victor vælger at bryde ind for at stoppe det, men i stedet ender det med at gå ud over ham.

Han bliver skubbet op af en væg og modtager et knytnæveslag i hovedet.

Slaget sender ham i gulvet, og da han ligger der, vælger en af overfaldsmændene at tage tilløb og sparke Victor i hovedet.

Herefter stikker mændene af, og hurtigt kommer folk til.

Bjørn Christiansen sammen med sin søn Foto: Privatfoto Vis mere Bjørn Christiansen sammen med sin søn Foto: Privatfoto

Victor er bevidstløs, men en pige sætter sig og får stabiliseret hans hoved, mens en anden tjekker pulsen, der heldigvis kan mærkes.

Den 17-årige dreng bliver kørt på Rigshospitalet, og der bliver han altså kort tid efter mødt af sin far.

»I dag har han det heldigvis godt efter omstændighederne,« fortæller Bjørn.

Men der er altså stadig én ting galt.

Gerningsmændene er på fri fod. Københavns Politi efterforsker sagen, men det er ikke nok for Bjørn Christiansen.

'Har nogen set eller hørt noget, må de gerne kontakte mig. Manden, der sparkede min søn i hovedet, havde en sort kasket på. De er danskere og mellem 25 og 30 år,' skriver han blandt andet i sit Facebook-opslag.

Opslaget er blevet delt mere end 3.000 gange, og familiefaderen har også modtaget flere beskeder fra folk, der så overfaldet eller ankom til stedet kort tid efter.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at de efterforsker sagen.

»Vi kan bekræfte, at vi fredag aften har været ude ved et slagsmål på stedet, men der ønskede ingen at anmelde episoden. Dagen efter modtager vi så en anmeldelse om vold, og allerede samme dag begynder vi at sikre beviser,« oplyser politikredsen.