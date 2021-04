En konflikt på sociale medier har udviklet sig på meget dramatisk vis.

En dreng på 17 år blev nemlig stukket ned mandag eftermiddag på Skovsbovænget i Odense af en anden dreng på kun 16 år.

Dette på grund af nogle kommentarer på et socialt medie.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

»De to kender hinanden, men opgøret er ikke bande- eller grupperingsrelateret,« fortæller Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationskonsulent i Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Politiet vil ikke udtale sig yderligere om drengenes relation til hinanden, eller hvad kommentarerne på de sociale medier handlede om.

Efter overfaldet stak den 16-årige gerningsmand af. Dog lykkedes det Fyns Politi at anholde ham halvanden time senere.

Gerningsmanden er sigtet for at have strukket forurettede to gange og bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag klokken 14 ved Retten i Odense. Dette med henblik på varetægtsfængsling.

Det 17-årige offer blev efter overfaldet kørt til Odense Universitetshospital.