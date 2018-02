OPDATERING KLOKKEN 18.12: Østjyllands Politi bekræfter nu i en pressemeddelelse, at Sebastian Gosvig er blevet fundet i god behold af nogle arbejdere ved jernbanen i Ryomgård. Efterlysningen er derfor aflyst.

Politikredsen uddyber.

»Vi ved på forhånd, at han interesserer sig meget for jernbaner og toge, så en af vores patruljer kører ud til jernbanen i Ryomgård. Her går nogle arbejdere rundt, der spørger vores folk, hvem vi leder efter. Herefter kører de videre, og kort tid efter finder de ham,« siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Stig Heidemann.

Vagtchefen oplyser derudover, at jernbanen ligger omkring ti kilometer væk fra den adresse, som 17-årige Sebastian forlod tidligere fredag.

Østjyllands Politi efterlyste tidligere fredag 17-årige Sebastian Gosvig, der sidst var set fredag eftermiddag klokken ca. 14.15, hvor han forlod en adresse i Stadsborg ved Auning på Djursland.

Sebastian blev beskrevet som en slank 175-180 cm høj dreng, der har autisme. Han var iført en Kansas arbejdsjakke, blå eller sorte arbejdsbukser og sorte termostøvler.