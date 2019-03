Britisk politi har offentliggjort billede af 17-årig ungdomsskoleelev fra Helsingør, der har været sporløst forsvundet i seks døgn.

Drengen, hvis navn ifølge Greater Manchester Police, er Yafiet Tesfalem, forsvandt den 21. marts under en studietur i Manchester.

Siden har ingen set ham.

Derfor har politiet i Manchester udsendt en pressemeddelelse, hvor de beder offentligheden om hjælp til at finde den 17-årige dreng.

I pressemeddelelsen skriver politiet, at det, som tiden går, bliver mere og mere bekymrede for Yafiet Tesfalem og vil sikre sig, at han er okay.

Politiet vil derfor gerne høre fra borgere, der har været i kontakt med ham, eller ved, hvor han befinder sig.

Den 17-årige ungdomsskoleelev beskrives som værende cirka 1.70 høj med kort sort hår.

Han blev sidst set iført grå joggingbukser og en grå sweatshirt.

17-årige Yafiet Tesfalem har været forsvundet i seks dage. Foto: Greater Manchester Police Vis mere 17-årige Yafiet Tesfalem har været forsvundet i seks dage. Foto: Greater Manchester Police

Yafiet Tesfalem er ikke set siden morgenen den 21. marts, hvor det var meningen, at han skulle ud på en løbetur med de omkring 40 andre elever, der var med på studieturen.

Han fortalte dog, at han havde ondt i maven og derfor ikke kunne løbe med.

Da de andre elever kom tilbage til det hostel, hvor de boede, for at spise morgenmad, var den 17-årige dreng væk. Og siden har ingen hverken set eller hørt fra ham.

Ifølge en foreløbig redegørelse fra Helsingør Kommune til kommunens byråd, tyder det på, at den mandlige elev havde planlagt at forsvinde.

Under en gennemsøgning af den unge mands ejendele og bagage fandt det lokale politi nemlig en æske fra en billig Nokia-mobil, som drengen 'med stor sandsynlighed' har skullet bruge til at foretage opkald i Storbritannien med et taletidskort.

Det peger ifølge undersøgelsen på, at den unge mand har planlagt at forlade gruppen i landet.

En overvågningsvideo fra elevernes hostel viser desuden, at den 17-årig forlod stedet alene iført løbetøj.

Myndighederne i både Storbritannien og Danmark efterforsker fortsat sagen.