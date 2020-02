En 45-årig mand er blevet dømt for et overgreb på en kun 17-årig mand efter en fest i oktober sidste år.

Overgrebet fandt sted i oktober sidste år i en by i Vesthimmerland. Overgrebet fandt sted efter, at de to var gået ud for at lede efter en kvindelig festdeltager, som var forsvundet, skriver Nordjyske.

Efterfølgende blev den 17-årige skubbet ned i en grøft og misbrugt seksuelt på anden vis end samleje.

Da de to parter vendte tilbage til festen, virkede den 17-årige meget rystet, har vidner fortalt i retten, og det blev der ifølge Nordjyske lagt vægt på i dommen.

Derudover havde de begge mudder på tøjet.

Ifølge anklager Mathias Andersen var det først, da den 17-årige kom hjem, at han fortalte om overgrebet.

Den 45-årige mand kalder historien for det pure opspind, og han ankede på stedet. Han forklarede det våde og beskidte tøj med, at de begge var stoppet op for at tisse, og at det var i den forbindelse, at de faldt ned i grøften. Den forklaring troede retten ikke på.

Den 45-årige fik otte måneders fængsel.