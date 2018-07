Politiet ønsker at komme i kontakt med vidner, der kan være med til at identificere en gerningsmand efter et voldtægtsforsøg ved højlys dag i Sønderborg

En 17-årig pige anmeldte kort før middag episoden, hvor hun ifølge eget udsagn ved 10-tiden blev antastet af en mand og forsøgt voldtaget på en grussti bag Mølleparkens Plejehjem.

Et vidne så gerningsmanden og den 17-årige og råbte dem an med et ’hallo, hvad har I gang i?’. Det vidne vil politiet meget gerne i kontakt med, og han beskrives som en 60-70-årig mand, der var dårligt gående.

Politiet har også sendt et signalement ud på gerningsmanden:

Mand

Udlænding

25 - 30 år

Mørke skægstubbe

Mørkt hår

Talte gebrokkent dansk/engelsk

Var iført blå Adidas-bukser, blå hættetrøje og sort cap og bar mørke sko

Bar en brun bæltetaske over skulderen

Vidner og borgere, der i øvrigt har kendskab til hændelsen, kan kontakte politiet på telefon 1-1-4.