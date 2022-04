En 15-årig dreng har stukket en 17-årig dreng i baglåret.

Det oplyser Midt- og Vestsjælland Politi til B.T.

»Vi har været til stede på Holbækvej i Roskilde, hvor en 17-årig dreng har fået et knivstik i baglåret af en 15-årig,« oplyser vagtchefen fra Midt- og Vestsjælland.

Vagtchefen fortæller, at de fortsat efterforsker sagen, men at den 17-årige er uden for livsfare.

»Der er ikke tale om noget livstruende. Han har været på skadestuen,« fortæller vagtchefen.

Hvorfor knivstikket er opstået, ved man på nuværende tidspunkt ikke.

»Men det er ikke noget banderelateret,« siger vagtchefen.

Vagtchefen tilføjer, at de to drenge har kendt hinanden, men Midt- og Vestsjælland kender ikke motivet for overfaldet.

»Den 15-årige er ikke sigtet endnu, men det bliver han. Han er anholdt, men vi skal lige finde ud af, hvad der er sket,« siger vagtchefen afslutningsvis.