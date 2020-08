En 17-årig tysk dreng er lørdag gået fra et sommerhusområde i Vejers Strand i nedtrykt tilstand, og han efterlyses nu af politiet.

Han beskrives som 183 centimeter høj, spinkel iført sort T-shirt, beige shorts og har falske, pink negle.

Den tyske dreng er på sommerferie i Danmark sammen med sine forældre. Det er dem, der har anmeldt hans forsvinden til politiet, oplyser Bjørn Pedersen, vagtchef ved Sydjyllands Politi.

Forældrene oplyste også, at den 17-årige var nedtrykt, da han gik fra sommerhuset, og det giver grund til bekymring, siger vagtchefen videre:

»Vi skal sikre os, at han ikke gør noget dumt. Vi er derude nu (i sommerhusområdet red.) og gennemsøger området med hunde,« siger Bjørn Pedersen.

Vagtchefen forklarer dog, at det i sommerhuskvarterer kan være svært for hundene at dufte sig frem til en forsvunden person. Det skyldes de mange mennesker og dufte, der kan være i sådan et kvarter i sommerperioden.Politiet modtog anmeldelsen kl. 18.35.

Sydjyllands Politi opfordrer borgere til at ringe 114, hvis de skulle støde på den 17-årige.

Opdateres..