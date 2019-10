En 17-årig dreng fra Slagelse-egnen tiltales på mandag ved Retten i Næstved for forsøg på voldtægt af sin seks år yngre lillesøster.

Det skriver Sjællandske.

Lovovertrædelserne, der ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi også inkluderer blufærdighedskrænkelse, har angiveligt fundet sted i en periode fra sommeren 2017 til 2019, altså to år.



Søskendeparret har ifølge anklagen ofte set film og ligget i samme seng, som mange søskende formentlig gør.

Ad flere omgange har drengen dog trukket søsteren ind til sig, foretaget stønnelyde og taget såvel sine egne som hendes underbukser af for efterfølgende at gnide sin tissemand mod hendes lår, ligesom han angiveligt flere gange fået sædafgang og forsøgt at have decideret samleje med lillesøsteren.

Han har undervejs og ad flere ombæringer måttet opgive sit forehavende. Dels fordi søsteren har haft en buksedragt på, som ikke kunne fjernes, og fordi forældrene og andre er dukket op.

Drengen tiltales efter straffelovens paragraf 216 stk. 2 for forsøg på voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold end samleje over for et barn under 12 år og risikerer flere års fængsel, hvis kan kendes skyldig.

Han er nemlig samtidig tiltalt for at krænke pigens blufærdighed, hvilket er en overtrædelse af straffelovens paragraf 232. Skærpende er det her, at lillesøsteren ifølge anklageskriftet blot var ni år gammel, da de første tilnærmelser fandt sted.

Retssagen er fordelt på to dage. Dommen ventes at falde fredag i næste uge.