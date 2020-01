En 17-årig dreng har tilstået, at han har forårsaget brand i et hus med stråtag på Uglkærvej i Tvis.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

'Midt- og Vestjyllands Politi foretog i nat anholdelse af en 17 årig mand fra Holstebro. Han sættes i forbindelse med en brand på Uglkærvej v/Tvis, Holstebro. Han har ved afhøringen tilstået, at have forårsaget branden P.g.l. vil blive løsladt senere i dag.'

Ifølge TV Midtvest er 22 brandfolk kæmpet med flammerne hele natten til søndag, og man forventer først at være helt færdig søndag eftermiddag.

»Det var en voldsom brand, og stråtag er rigtig svært at efterslukke, og da der er meget tilbage af taget, er vi bange for at få det ned i hovedet, og kan derfor ikke gå ind i bygningen,« forklarer Thomas Jakobsen, der er holdleder for Nordvestjyllands Brandvæsen i Holstebro, til mediet.

Der var ikke nogen beboere i huset, da branden brød ud lørdag aften, og der er således heller ikke nogen, der er kommet til skade i forbindelse med branden.

Ifølge TV Midtvest opstod branden i en parkeret bil, hvorefter den spredte sig til ejendommen, som nu er udbrændt.

Den unge mand, der er anholdt i sagen, var på stedet, da politiet ankom. Her kunne han ifølge TV Midtvest ikke forklare, hvorfor han var der.