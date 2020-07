En 17-årig ung mand blev sent lørdag aften udsat for et groft røveri ved en fest i Svenstrup i det nordjyske.

Her var omkring 50 unge samlet til fest ved hallen, da den unge mand blev overfaldet med knytnæveslag, hvorefter han blev frarøvet sin pung.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

I en række på tre tweets beskrives røveriet, som ifølge politiet blev begået af '3-4 personer med mellemøstligt udseende'.

Politiet efterlyser i samme ombæring de unge mænd, som stod bag det grove røveri.

De beskrives på følgende måde:

3-4 unge mænd

Mellem 175 og 185 cm høje

Nogle med krøller

Selve festen foregik ved Bautastenen i 9230 Svenstrup ved hallen, som det skrives fra politiet.

Omkring 50 unge mennesker var samlet til fest med musik.

Her blev den 17-årige slået med en knytnæve i ansigtet og skubbet ned på jorden, inden gerningsmændene stjal hans Louis Vuitton-pung, indeholdende betalingskort.

Herefter løb gerningsmændene fra stedet, skriver politiet.

Hvis man kender noget til sagen, så vil politiet meget gerne høre nærmere.

De kan nås på 114.