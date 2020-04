Der er tirsdag retsmøde i sagen om det aftalte voldelige opgør mellem to grupper, som kostede 18-årig livet.

En 17-årig skal tirsdag forklare sig over for en dommer i sagen om drabet på en 18-årig mand i Jægersborg i Gentofte Kommune forleden aften.

I et retsmøde i weekenden blev han varetægtsfængslet uden selv at være til stede. Det skyldtes, at han var til behandling på et sygehus.

Drabet skete under et større slagsmål mellem to grupper, som tilsyneladende i forvejen havde aftalt at mødes.

Såvel den 17-årige som en 15-årig blev i et efterfølgende retsmøde i Retten i Lyngby varetægtsfængslet, men ingen af dem var på grund af deres fysiske skader i stand til at deltage. Derfor skete fængslingen "in absentia", som det kaldes.

Den yngste pådrog sig et kraniebrud under opgøret og er tirsdag endnu ikke klar til at sidde på en stol i retten og besvare spørgsmål.

Retsmødet finder sted i Lyngby klokken 11 tirsdag.

Slagsmålet fandt sted natten til lørdag på en parkeringsplads. Deltagerne var børn og unge i alderen fra 13 til 19 år, har Nordsjællands Politi tidligere oplyst.

I alt blev oprindeligt 12 børn og unge anholdt af politiet. Den 18-årige, der mistede livet, var blevet stukket med kniv, viste det sig.

På sociale medier var der opstået uenighed mellem de to grupper, og derefter blev det aftalt, at de skulle mødes fysisk.

Ifølge politiet er det usædvanligt, at den slags voldelige opgør har så alvorlige følger. Det sagde den oprindelige efterforskningsleder, Michael Gaml, i weekenden.

- Min oplevelse er, at det ikke er unormalt, at man mødes og har slagsmål ned i den aldersgruppe, der hedder 13, 14 og 15 år. Men at det tager den drejning, og går så galt her, er ikke noget, vi ser normalt, sagde han.

/ritzau/