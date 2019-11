Fredag formiddag bliver en 17-årig ung mand fremstillet for Retten i Aarhus.

Han er sigtet for røveri af særlig grov beskaffenhed samt voldtægt af særlig farlig karakter i forening med to andre mænd.

Det oplyser Østjyllands Politi, som ikke har mange oplysninger at dele med offentligheden i skrivende stund. Røveriet og voldtægten fandt sted 9. juni på Frederiksberg i København. Ofrene for forbrydelsen er to kvinder på henholdsvis 34 år og 41 år.

Den 17-årige er sammen med to mænd fra Aarhus på 21 år og 22 år sigte for forbrydelsen. De to andre herre er også sigtet for et forhold i Aarhus. Derfor bliver han fremstillet i grundlovsforhør i Aarhus og ikke på Frederiksberg.

De blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet 26. juni.

Det var i forbindelse med anholdelsen af de to mænd, at mand fandt frem til den tredje mistænkte gerningsmand.

Østjyllands Politi oplyser, at anklagemyndigheden har tænkt sig at anmode om lukkede døre.

Kender du noget til sagen? Kontakt redaktionen på bopo@bt.dk