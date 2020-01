En 17-årig dreng er onsdag morgen indlagt uden for livsfare, efter at han tirsdag aften blev ramt af skud.

En 17-årig dreng er blevet ramt af skud. Episoden fandt sted i Køge-området Karlemosen nær Ølby Station tirsdag aften, oplyser Midt- og Vestjællands Politi til B.T.

Den 17-årige er uden for livsfare, men han er stadig indlagt onsdag morgen.

Politiet oplyser ved syvtiden onsdag morgen til B.T., at man ikke har haft mulighed for at afhøre drengen, og blandt andet derfor vides det ikke, om skyderiet er bande- eller rockerrelateret.

Der er heller ingen vidner, så politiet søger hjælp fra personer, der har været i området mellem klokken 22.00 og 22.40, skriver B.T.

/ritzau/