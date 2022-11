Lyt til artiklen

Det var nok ikke prisen værd, da en dengang 16-årig pige i november sidste år forsøgte at snyde med coronapas for at komme ind på Zwei Grosse Bier Bar i Viborg.



Hun er nemlig blevet dømt 10 dages betinget fængsel og får dermed en ærgerlig plet på straffeattesten.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Hun havde redigeret i en pdf-fil, der indeholdte et coronapas, så det lignede, at pigen var født tre år tidligere, så hun ifølge det forfalskede coronapas var 19 år gammel.

Er straffen retfærdig?

Det gik dog ikke som forventet. En opmærksom dørmand fattede mistanke, og hun blev afvist og meldt til politiet for dokumentfalsk.

Og nu har retten i Viborg altså afsagt dom i sagen.

Den lyder som nævnt på 10 dages betinget fængsel, hvilket betyder, at den nu 17-årige pige ikke skal i fængsel.

Hun får dog en plet på sin straffeattest og skal udføre 30 timers samfundstjeneste.

Den 17-årige pige valgte ikke at anke dommen.

Ifølge legaldesk kan dokumentfalsk give op til to års fængsel.