Københavns Vestegns Politi efterlyser vidner i en sag, hvor en 17-årig pige er blevet overfaldet.

Ved overfaldet fik den 17-årige revet sit tørklæde af.

Samtidig råbte manden ukvemsord efter pigen.

Politiet ønsker vidner i sagen.

»Der er tale om et overfald, hvor vi ikke kan udelukke, at det er begrundet i, at pigen bar tørklæde.«

»Det er et overfald, vi ser ganske alvorligt på,« siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben i en pressemeddelelse.

Overfaldsmanden beskrives af politiet som dansk af udseende.

Han skal også være 30-40 år, 170-180 cm høj og kraftig af bygning.

Manden beskrives også som skaldet.

Overfaldet fandt sted 2. april ved Bækgårdsvej 2 i Albertslund mellem 14.45-15.15 tirsdag.

På tidspunktet bar den efterlyste mand en t-shirt med farvet skrift på forsiden.

Har du oplysninger om episoden, så kan du kontakte politiet på 4386 1448.