Den 17-årige gymnasielev, der under stor dramatik blev anholdt ude foran Slagelse Gymnasium onsdag formiddag for trusler om at begå skoleskyderi, er nu blevet løsladt.

»Politiets undersøgelse pågår stadig, men for nuværende har vi ikke fundet noget i vores efterforskning, der antyder, at hun (den 17-årige, red.) ville gøre alvor af sine trusler, og derfor har vi løsladt hende igen,« siger Lars Feldt-Rasmussen, der er vicepolitiinspektør i Sydsjællands- og Lollands-Falsters Politi.

Grunden til politiets velkoordinerede anholdelse af den 17-årige gymnasieelev ude foran Slagelse Gymnasium onsdag formiddag skyldtes et opslag, som den 17-årige skrev tirsdag aften på Instagram.

Heri gjorde hun det ifølge politiet klart, at hun måske ville blive den næste skoleskyder.

Anholdelse af 17-årig pige på Slagelse Gymnasium. Vis mere Anholdelse af 17-årig pige på Slagelse Gymnasium.

Selvom politiet nu over for B.T. fortæller, at pigen er løsladt, understreger Lars Feldt-Rasmussen, at politiet fortsætter sin efterforskning af sagen:

»Vi fortsætter i samme spor, og så må vi se, hvad vores undersøgelser viser, og om der senere skal rejses tiltale mod pigen. Det beror på en samlet vurdereing af sagen, så det ved vi, når vi når detil,« siger Lars Feldt-Rasmussen til B.T.

Den 17-årige pige, som ifølge politiet blev hentet på stationen af sine forældre efter afhøringen, er sigtet efter straffelovens paragraf 266. Den lyder:

»Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.«

Anholdelsen af den 17-årige pige var fra politiets side nøje tilrettelagt, og ifølge øjenvidnet Oliver Lucas Jensen var betjentene bevæbnet med automatvåben og iført skudsikre veste.

Over for B.T. fortæller Oliver Lucas Jensen:

»Vi havde haft psykologi og kom ud for at holde frikvarter, og der så jeg en af lærerne gå rundt med en megafon. Ude foran skolen var politiet i gang med at anholde en pige. De lagde hende ned på jorden og gav hende håndjern på. Bagefter løftede de hende over i en indsatsledervogn,« fortæller gymnasieeleven.