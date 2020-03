Politiet har anholdt en 17-årig dreng for voldtægt begået i weekenden.

En 17-årig dreng er blevet anholdt for at have voldtaget en jævnaldrende pige i Esbjerg, oplyser politiet.

Forbrydelsen skal være begået natten til søndag.

Mandag eftermiddag er der grundlovsforhør i Retten i Esbjerg. Her vil en anklager bede dommeren om at varetægtsfængsle den anholdte.

/ritzau/