Den 17-årige gymnasieelev, der under stor dramatik blev anholdt ude foran Slagelse Gymnasium onsdag formiddag for trusler om at begå skoleskyderi, er nu færdig på gymnasiet.

»Hun har ingen fremtid på Slagelse Gymnasium. Det her er jo en frygtelig tragisk situation, og jeg håber selvfølgelig, at det unge menneske får den hjælp, hun skal bruge, så hun senere kan komme videre i uddannelsessystemet,« siger rektor Lotte Büchert til Sn.dk.

Den 17-årige pige, der gik på anden årgang på gymnasiet, blev ifølge øjenvidnet Oliver Lucas Jensen anholdt foran Slagelse Gymnasium af betjente bevæbnet med automatvåben og iført skudsikre veste onsdag formiddag.

Det skete på grund af et opslag på Instagram, pigen havde skrevet tirsdag aften.

Heri gjorde hun det ifølge politiet klart, at hun måske ville blive den næste skoleskyder.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har sigtet den 17-årige pige for trusler, men løsladt hende igen.

»Politiets undersøgelse pågår stadig, men for nuværende har vi ikke fundet noget i vores efterforskning, der antyder, at hun (den 17-årige, red.) ville gøre alvor af sine trusler, og derfor har vi løsladt hende igen,« siger Lars Feldt-Rasmussen, der er vicepolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi.

Sigtelsen for trusler efter straffelovens paragraf 266 kan give op til to års fængsel.