En blot 17-årig kvinde har mistet livet efter en voldsom ulykke, hvor hendes fire veninder blev kvæstet.

En bil med fem piger kørte tirsdag eftermiddag galt på Fynske Motorvej. Ulykken var så voldsom, at en 17-årig pige mistede livet, og de fire andre piger i bilen blev kvæstet. Flere af dem alvorlligt.

Det oplyser Fyns Politi tidligt onsdag morgen.

»Pigen afgik ved døden i løbet af natten, og fire andre yngre kvinder er fortsat indlagt med svære kvæstelser. Vores oplysninger går på, at de er svært tilskadekomne alle sammen.«

Det siger vagtchef ved Fyns Politi, Steen Nyland, til BT tidligt onsdag morgen.

Pigerne sad i en bil, som var første part i et harmonikasammenstød.

Føreren af bilen var en blot 18-årig pige, som tilsyneladende ikke nåede at sænke hastigheden, før hun kørte ind i en forankørende, som holdt stille. Det var tilsyneladende en ulykke længere fremme på motorvejen, der var årsag til, at trafikken var gået i stå. Poliltiet mener, at pigernes bil havde så meget fart på, at yderligere fire biler i køen blev ramt.

»Tidligere på dagen væltede en lastbil med jord på motorvejen og spærrede motorvejen i begge retninger. Og det var køen fra det uheld, der var nået helt til Aarup først på eftermiddagen,« fortæller vagtchefen.

Lastbilen væltede mellem Nørre Aaby og Ejby fem minutter i tolv tirsdag middag. Et forhjul på lastbilen eksploderede, og chaufføren mistede herredømmet og væltede. Pigerne kørte galt halvanden time senere, klokken 13.24.

»Den endelige konklusion er ikke færdig endnu, men noget tyder på, at man har overset, at trafikken foran holder stille og slet ikke når at bremse. Pigernes bil kører ind i autoværnet og bliver kastet tilbage i første vognbane, hvor den rammer en lastbil, og derefter en række andre kørertøje,« siger Steen Nyland.

Alle fem veninder blev bragt til hospitalet. Flere med alvorlige kvæstelser, hvoraf det for den ene piges vedkommende desværre viste sig at være livstruende.

Pigen var bevidstløs efter ulykken, men blev ifølge Ekstra Bladet holdt kunstig i live på Odense Universitets Hopital, så hendes forældre kunne få mulighed for at tage afsked med hende.

De to uheld skabte trafikkaos på og omkring motorvejen tirsdag eftermiddag, og først klokken 18 var vejen ryddet, og trafikken kunne afvikles normalt.