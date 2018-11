En 17-årig pige er anholdt for at stå bag flere stenkast fra en vejbro i Hadsten.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Pigen skal fredag klokken 11 fremstilles i et grundlovsforhør. Hun har dog et psykisk handicap og er ikke i stand til selv at møde i retten. Derfor fremstilles hun in absentia.

Anholdelsen sker i kølvandet på, at politiet onsdag morgen modtog flere anmeldelser om, at der var blevet kastet flere sten fra en bro på Skovvej og ned på den større Randersvej. Ingen blev ramt.

Efter henvendelserne kom politiet på sporet af pigen, der sigtes for at have forvoldt fare for andres liv.

Vi fremstiller i dag kl 11 en 17-årig pige in absentia. Hun sigtes for at have kastet sten fra en bro ned på en vej i Hadsten og dermed forvoldt fare for andres liv. Pigen har et psykisk handicap og er p.,t. ikke i stand til selv at møde i retten. #politidk #anklager — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) November 2, 2018

Sagen fra Hadsten er ikke den eneste aktuelle af slagsen. Onsdag aften blev tre teenagere anholdt på Fyn, efter at der var blevet kastet æg ud fra en motorvejsbro nær Odense. To lastbiler blev ramt, men ingen kom til skade.

Kast af genstande fra vejbroer kan dog have uhyggelige konsekvenser. Den mest alvorlige sag er fra Fyn, hvor en tysk kvinde mistede livet, da en betonklods ramte en bil. Kvindens mand blev invalideret, mens parrets femårige søn, der sad i bilen, ikke kom alvorligt til skade.

Det er uvist, hvordan pigen forholder sig til sigtelsen.