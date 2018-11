Ifølge politiet kastede en ung pige med et psykisk handicap flere sten tirsdag og onsdag fra en vejbro.

En 17-årig pige er anholdt for at stå bag flere stenkast fra en vejbro i Hadsten.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Ifølge politiet kastede pigen flere sten fra en bro over en vej både tirsdag og onsdag.

Pigen skal fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Hun har dog et psykisk handicap og er ikke i stand til selv at møde i retten. Derfor fremstilles hun in absentia, som det hedder, når man ikke selv er til stede.

Onsdag morgen modtog politiet flere anmeldelser om, at der var blevet kastet flere sten fra en bro på Skovvej og ned på den større Randersvej.

Politiet har efter kastene modtaget flere henvendelser fra vidner, og det fik politiet på sporet af pigen, der sigtes for at have forvoldt fare for andres liv.

Det er uvist, hvordan pigen forholder sig til sigtelsen.

